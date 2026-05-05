Sogin e NDA hanno avviato una collaborazione per lo smantellamento di reattori a grafite, con l’obiettivo di condividere know-how e tecnologie. L’accordo mira a migliorare le procedure di intervento nel settore nucleare civile. La partnership si inserisce in un contesto di cooperazione internazionale, evidenziando l’importanza di metodologie condivise tra le realtà coinvolte. A commentarlo, un rappresentante del settore ha sottolineato il valore di questa collaborazione come patrimonio comune.

“La collaborazione sui metodi e sulle tecnologie di intervento nel nucleare civile riflette l’elevato grado di civiltà che il settore ha raggiunto in Europa e nel mondo”.A distanza di appena tre settimane dall’accordo raggiunto con la giapponese JAPC,Gian Luca Artizzu, Amministratore Delegato diSogin(Società gestione impianti nucleari) firma un ulterioreMemorandum of Understandingcon l’ingleseNuclear Decommissioning Authority(NDA). L’obiettivo è chiaro: iniziare uno studio congiunto per trovare le migliori tecniche di smantellamento dei reattori nucleari moderati a grafite. “Poter condividere le migliori pratiche con aziende analoghe, in ambito IAEA,– ha specificato l’Ad con grande soddisfazione –rappresentaun vero e proprio circolo virtuoso, patrimonio irrinunciabile del nostro settore”.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Sogin e NDA per smantellamento reattori a grafite, Artizzu: “Condividere know-how è patrimonio per settore nucleare”

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