Nucleare Sogin apre la centrale ai cittadini L' Ad Artizzu | Dismissione supera il 50%

Sogin ha annunciato l’apertura della centrale nucleare del Garigliano ai visitatori, con un evento previsto nel fine settimana che consentirà al pubblico di visitare il sito. L’amministratore delegato ha dichiarato che l’impianto possiede tutte le caratteristiche per ospitare una nuova centrale nucleare. Attualmente, la società ha già dismesso oltre il 50% delle sue installazioni. L’iniziativa mira a coinvolgere i cittadini e a favorire una maggiore trasparenza sulle attività di smantellamento e riqualificazione del sito.

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