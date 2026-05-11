Cambio di passo in Occidente sul nucleare | dai primi SMR in Canada al combustibile che raddoppia l’energia negli Usa
Negli ultimi tempi, l’attenzione sul nucleare in Occidente ha subito un cambiamento, con l’avvio di nuovi progetti e innovazioni tecnologiche. In Canada sono stati avviati i primi reattori modulari di piccole dimensioni, mentre negli Stati Uniti si è registrato un aumento significativo della produzione di combustibile nucleare, che ha portato a un raddoppio dell’energia generata. Questi sviluppi segnano un passo avanti per le fonti di energia nucleare nel continente.
Roma non si è costruita in un giorno, come ci viene ricordato da un celebre proverbio, ma per chi crede in un’energia nucleare diversa dal passato c’è una buona ragione per festeggiare. In Canada è stata poggiata la prima pietra per la costruzione del primo Small Modular Reactor ( SMR ) – la punta di diamante della nuova generazione di reattori nucleari in termini di standard costruttivi e di fabbisogno di combustibile – nel mondo occidentale. Nei vicini Stati Uniti, invece, pare che sia stata brevettata una miscela con una componente di torio in grado di alimentare in modo più continuativo i reattori, producendo una quantità di energia superiore alle centrali tradizionali.🔗 Leggi su It.insideover.com
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