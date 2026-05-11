Cambio di passo in Occidente sul nucleare | dai primi SMR in Canada al combustibile che raddoppia l’energia negli Usa

Negli ultimi tempi, l’attenzione sul nucleare in Occidente ha subito un cambiamento, con l’avvio di nuovi progetti e innovazioni tecnologiche. In Canada sono stati avviati i primi reattori modulari di piccole dimensioni, mentre negli Stati Uniti si è registrato un aumento significativo della produzione di combustibile nucleare, che ha portato a un raddoppio dell’energia generata. Questi sviluppi segnano un passo avanti per le fonti di energia nucleare nel continente.

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