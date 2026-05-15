Nucleare il 54,9% degli italiani è favorevole | si teme il referendum

Da ameve.eu 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Secondo un sondaggio recente, il 54,9% degli italiani si dice favorevole all’energia nucleare, mentre cresce la preoccupazione per un possibile referendum sul tema. Si discute se il risparmio in bolletta possa influenzare le scelte degli elettori e come le decisioni politiche possano modificare il consenso popolare. La questione nucleare continua a essere al centro del dibattito pubblico, con tensioni tra opinioni dei cittadini e le mosse delle forze politiche.

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? Punti chiave Come influirà il risparmio in bolletta sul voto referendario?. Perché la politica rischia di annullare il consenso dei cittadini?. Chi potrà bloccare la legge delega prima del 26 maggio?. Come cambierà lo scontro tra partiti dopo l'approvazione in Senato?.? In Breve Il 28,9% degli intervistati esprime dissenso verso il ritorno del nucleare.. Il 45,4% degli italiani ritiene che l'atomo riduca i costi elettrici domestici.. La legge delega sul nucleare sostenibile arriverà in Aula il 26 maggio.. Alessandra Ghisleri avverte il rischio di una polarizzazione politica tra i partiti..? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,2% (Q1 2026). 🔗 Leggi su Ameve.eu

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