Referendum sulla giustizia il NO verso la vittoria con il 54% Meloni | Rispettiamo la decisione degli italiani

Da orizzontescuola.it 23 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Con lo spoglio, ormai, ai 23, la tendenza è chiara: il referendum costituzionale sulla riforma della giustizia vede la vittoria del no con oltre il 54% dei voti. Il sì, invece, si ferma al 46%.  L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Articoli correlati

Referendum sulla giustizia, il NO verso la vittoria con il 54%Con lo spoglio, ormai, ai 23, la tendenza è chiara: il referendum costituzionale sulla riforma della giustizia vede la vittoria del NO con oltre il...

Leggi anche: Referendum su riforma della giustizia 2026, LO SPOGLIO IN DIRETTA, il NO verso la vittoria con il 54,7%, SÌ fermo al 45,3%

REFERENDUM GIUSTIZIA, GUERRA DI POTERE TRA MELONI E CONTE

Video REFERENDUM GIUSTIZIA, GUERRA DI POTERE TRA MELONI E CONTE

Altri aggiornamenti su Referendum sulla giustizia il NO verso...

Temi più discussi: Tutto quello che c'è da sapere per votare informati al referendum sulla giustizia 2026; Referendum giustizia, Landini da Piazza del Popolo: Difendere la Costituzione, il voto è decisivo; Referendum, le ragioni del sì e le ragioni del no; Referendum sulla giustizia: quando si vota, cosa dice il quesito.

referendum sulla giustizia ilRisultati referendum Giustizia, secondo le proiezioni ha vinto il NoLa diretta dei risultati del referendum costituzionale sulla riforma della Giustizia, gli aggiornamenti in tempo reale ... quifinanza.it

referendum sulla giustizia ilReferendum sulla giustizia, gli aggiornamentiL'affluenza alle urne per il referendum sulla giustizia nel Lazio, alle 15:00 di oggi, quando sono state verificate dal Viminale quasi tutte le sezioni costituite (5.260 su 5.314) risulta al 61,67 per ... rainews.it

Trova facilmente notizie e video collegati.