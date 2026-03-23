Referendum sulla giustizia il NO verso la vittoria con il 54% Meloni | Rispettiamo la decisione degli italiani
Con lo spoglio, ormai, ai 23, la tendenza è chiara: il referendum costituzionale sulla riforma della giustizia vede la vittoria del no con oltre il 54% dei voti. Il sì, invece, si ferma al 46%. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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"Vittoria del "NO" al referendum costituzionale della giustizia". Lo scrive su X Youtrend evidenziando che "con 20.932 sezioni su 61.533 il vantaggio è ormai incolmabile". : ANSA/LUCA ZENNARO facebook
Nei giorni del Referendum, il Comune mette a disposizione un servizio gratuito di trasporto assistito per accompagnare ai seggi gli elettori impossibilitati o con grave riduzione della capacità di deambulazione autonoma. Info: comune.torino.it/schede-inf x.com