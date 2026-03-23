Referendum sulla giustizia vince il No | oltre il 54% degli italiani boccia la riforma

Il No si avvia verso la vittoria nel referendum sulla riforma della giustizia. Con circa metà delle sezioni scrutinate, il dato si attesta intorno al 54,7%, consolidando il vantaggio già emerso da exit poll e prime proiezioni. Il Sì resta indietro, fermandosi poco sotto il 46%, in una dinamica che, con il passare delle ore, appare sempre più definita. L’affluenza finale si attesta intorno al 59%, un dato significativo che conferma l’ampia partecipazione al voto. La reazione del fronte del No. Tra i primi a commentare il risultato è Giuseppe Conte, che esulta: “Ce l’abbiamo fatta”, è la sintesi del clima tra i sostenitori del No, che leggono il risultato come una bocciatura netta della riforma. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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