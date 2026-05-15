Il Parlamento ha respinto un emendamento che avrebbe limitato l’uso dell’energia nucleare esclusivamente a scopi civili. La decisione è stata presa senza accordo su eventuali restrizioni o controlli più severi riguardo alle applicazioni nucleari. La delibera si è verificata in un contesto di rapide decisioni da parte del governo, che ha deciso di accelerare i passaggi parlamentari senza attendere ulteriori approfondimenti. La questione riguarda la possibilità di sviluppare tecnologie nucleari non civili senza limiti specifici.

? Punti chiave Come influirà la mancanza di limiti civili sulla sicurezza internazionale?. Perché il governo ha accelerato i tempi per bocciare l'emendamento?. Chi finanzierà i nuovi investimenti sulla ricerca nucleare nazionale?. Quali rischi comporta la nuova gestione dei rifiuti radioattivi?.? In Breve Investimenti di 20 milioni di euro annui per il triennio 2027-2029.. Votazioni in commissione entro il 19 maggio e in Aula il 26 maggio.. Critiche di Angelo Bonelli e Enrico Cappelletti contro la linea del governo.. Sostegno di Confindustria e Alberto Gusmeroli per l'autonomia energetica nazionale..? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,2% (Q1 2026). 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Nucleare, bocciato l’emendamento che limitava l’atomo a fini civili

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