Nucleare bocciato l’emendamento che limitava l’atomo a fini civili

Da ameve.eu 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Parlamento ha respinto un emendamento che avrebbe limitato l’uso dell’energia nucleare esclusivamente a scopi civili. La decisione è stata presa senza accordo su eventuali restrizioni o controlli più severi riguardo alle applicazioni nucleari. La delibera si è verificata in un contesto di rapide decisioni da parte del governo, che ha deciso di accelerare i passaggi parlamentari senza attendere ulteriori approfondimenti. La questione riguarda la possibilità di sviluppare tecnologie nucleari non civili senza limiti specifici.

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