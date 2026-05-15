Il Governo Meloni tiene aperta la porta del nucleare per usi militari Bocciato l’emendamento che limitava l’atomo solo a finalità civili

Il Governo ha respinto un emendamento che prevedeva di limitare l’uso dell’energia nucleare alle sole finalità civili. La decisione consente di mantenere aperta la possibilità di impiegare tecnologie nucleari anche per scopi militari. La questione riguarda le politiche energetiche e di sicurezza nazionale e ha suscitato reazioni da parte di alcune forze politiche e organizzazioni. La discussione sull’utilizzo del nucleare nel Paese continua, con un focus particolare sulle implicazioni legate alla difesa e alla produzione di energia.

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