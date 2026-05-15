Il Governo Meloni tiene aperta la porta del nucleare per usi militari Bocciato l’emendamento che limitava l’atomo solo a finalità civili
Il Governo ha respinto un emendamento che prevedeva di limitare l’uso dell’energia nucleare alle sole finalità civili. La decisione consente di mantenere aperta la possibilità di impiegare tecnologie nucleari anche per scopi militari. La questione riguarda le politiche energetiche e di sicurezza nazionale e ha suscitato reazioni da parte di alcune forze politiche e organizzazioni. La discussione sull’utilizzo del nucleare nel Paese continua, con un focus particolare sulle implicazioni legate alla difesa e alla produzione di energia.
Il Governo Meloni tiene la porta aperta anche agli usi militari del nucleare. Accade anche questo nei giorni in cui, nelle commissioni riunite Ambiente e Attività produttive della Camera, si accelera sulla discussione dei circa 500 emendamenti al disegno di legge delega al Governo sull’energia dell’atomo ( Leggi l’approfondimento ). E se in queste ore il ministro degli Esteri, Antonio Tajani dichiara che “bisogna continuare a lavorare perché l’Iran non costruisca l’arma nucleare ”, il giorno prima – in commissione Ambiente – la destra ha bocciato l’emendamento che chiedeva di limitare l’uso del nucleare ai soli scopi civili nella ricerca e nella produzione di energia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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