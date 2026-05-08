La Spezia venerdì tra nubi e piogge | allerta per l’entroterra

Da ameve.eu 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì sulla provincia di La Spezia si prevede una giornata caratterizzata da nuvole e piogge, con un’allerta valida per le aree dell’entroterra. Nel pomeriggio, sono previste precipitazioni che interessano diverse zone, mentre il vento sopra i rilievi cambierà direzione, spostandosi in modo variabile. Le autorità hanno diffuso le indicazioni per la popolazione riguardo alle possibili criticità legate alle condizioni meteorologiche.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

? Punti chiave Dove colpiranno esattamente gli acquazzoni previsti nel pomeriggio?. Come cambierà la direzione del vento sopra i rilievi?. Quali zone dell'entroterra rischiano i fenomeni più intensi?. Perché le temperature rimarranno così basse nonostante l'umidità?.? In Breve Temperature tra 15 e 22 gradi con elevata umidità mattutina.. Venti da nord-nordest in rotazione verso quadranti occidentali e sud-occidentali.. Possibili acquazzoni pomeridiani nelle zone montane e collinari della provincia.. Cautela necessaria per spostamenti e lavori all'aperto nelle aree interne.. Cieli coperti e possibili piogge interesseranno l’intera provincia di La Spezia questo venerdì 08 maggio 2026, con temperature che oscilleranno tra i 15° e i 22°.🔗 Leggi su Ameve.eu

la spezia venerd236 tra nubi e piogge allerta per l8217entroterra
© Ameve.eu - La Spezia, venerdì tra nubi e piogge: allerta per l’entroterra

Notizie correlate

Maltempo a La Spezia: piogge intense colpiscono costa e entroterra? Cosa scoprirai Come cambieranno le condizioni meteo tra mezzogiorno e le tre? Dove colpiranno con più forza i nuovi rovesci pomeridiani? Quali zone...

Lazio sotto allerta gialla: pioggia e temporali tra sole e nubiLunedì 13 aprile 2026 si prospetta come una giornata di forte instabilità meteorologica per l’intera regione Lazio, con fenomeni piovosi e temporali...

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Oppressi nei treni stracolmi: caos Cinque Terre, per troppi turisti. E anche i camerieri arrivano tardi a lavoro; Spezia-Venezia in campo il primo maggio: cambia la viabilità, non ci sarà il mercato settimanale del venerdì; Bari, Reggiana e Pescara-Spezia: ultimi 90' di fuoco in Serie B tra playout e retrocessioni, rischio pari punti; Problemi sui binari a Corniglia e Chiavari, treni cancellati e ritardi fino a 40 minuti.

la spezia venerdì traLe regine d’epoca del Terre di Canossa Rally fanno tappa alla SpeziaLa Spezia si appresta a vivere una giornata all’insegna del fascino e dell’eleganza senza tempo. Venerdì 8 maggio la città sarà infatti attraversata dalle ... cittadellaspezia.com

Spezia-Venezia 2-2: il pari basta ai lagunari promossi in Serie ADiretta di Spezia-Venezia di Venerdì 1 maggio 2026: formazioni ufficiali e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie B ... calciomagazine.net

Cerca tra news e video legati all’argomento.