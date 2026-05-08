Venerdì sulla provincia di La Spezia si prevede una giornata caratterizzata da nuvole e piogge, con un’allerta valida per le aree dell’entroterra. Nel pomeriggio, sono previste precipitazioni che interessano diverse zone, mentre il vento sopra i rilievi cambierà direzione, spostandosi in modo variabile. Le autorità hanno diffuso le indicazioni per la popolazione riguardo alle possibili criticità legate alle condizioni meteorologiche.

? Punti chiave Dove colpiranno esattamente gli acquazzoni previsti nel pomeriggio?. Come cambierà la direzione del vento sopra i rilievi?. Quali zone dell'entroterra rischiano i fenomeni più intensi?. Perché le temperature rimarranno così basse nonostante l'umidità?.? In Breve Temperature tra 15 e 22 gradi con elevata umidità mattutina.. Venti da nord-nordest in rotazione verso quadranti occidentali e sud-occidentali.. Possibili acquazzoni pomeridiani nelle zone montane e collinari della provincia.. Cautela necessaria per spostamenti e lavori all'aperto nelle aree interne.. Cieli coperti e possibili piogge interesseranno l’intera provincia di La Spezia questo venerdì 08 maggio 2026, con temperature che oscilleranno tra i 15° e i 22°.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - La Spezia, venerdì tra nubi e piogge: allerta per l’entroterra

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