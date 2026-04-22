Meteo Napoli oggi nubi sparse | le previsioni fino a venerdì 24

Oggi a Napoli il cielo si presenta in prevalenza parzialmente nuvoloso, con nubi sparse su tutta la città. Le previsioni indicano che questa condizione si manterrà anche nei prossimi giorni, fino a venerdì 24, senza segnalare precipitazioni significative. Le temperature resteranno stabili, e il vento sarà moderato. La situazione meteorologica non prevede variazioni importanti nel breve termine.

Secondo le ultime previsioni meteo Napoli, la giornata di oggi sarà una giornata caratterizzata da generali condizioni di cielo parzialmente nuvoloso. Temperatura minima 14°C, massima 20°C. Situazione in tempo reale riportata dal sito ilmeteo.it: Secondo la rilevazione della stazione meteo Napoli Capodichino alle ore 8:50, la situazione attuale è caratterizzata da ampio soleggiamento, con una temperatura di 17°C. Venti assenti da Nord con intensità di circa 0kmh. La rilevazione radar più vicina delle ore 2:00 segnala precipitazioni assenti con intensità 0 su 12. Secondo le ultime previsioni meteo, le prossime ore saranno caratterizzate da nubi sparse, con una temperatura di 17°C.🔗 Leggi su 2anews.it

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Meteo, previsioni e tendenza meteo Italia Venerdì 03 aprile 2026

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