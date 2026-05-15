Novità Inps su malattia e orari visite di controllo la stretta è anche online con la Pdnd | come funziona

L'Inps ha annunciato l'introduzione di un nuovo servizio online sulla piattaforma Pdnd riguardante le visite di controllo e le pratiche di malattia. La novità prevede aggiornamenti nelle modalità di gestione di queste procedure, con un intervento diretto sulla piattaforma digitale. La modifica riguarda sia la comunicazione delle visite di controllo sia le richieste di malattia, rendendo più snella e digitale l'interazione tra lavoratori, medici e enti previdenziali. Questa misura si inserisce nel processo di digitalizzazione delle pratiche amministrative.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui