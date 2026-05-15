Novità Inps su malattia e orari visite di controllo la stretta è anche online con la Pdnd | come funziona
L'Inps ha annunciato l'introduzione di un nuovo servizio online sulla piattaforma Pdnd riguardante le visite di controllo e le pratiche di malattia. La novità prevede aggiornamenti nelle modalità di gestione di queste procedure, con un intervento diretto sulla piattaforma digitale. La modifica riguarda sia la comunicazione delle visite di controllo sia le richieste di malattia, rendendo più snella e digitale l'interazione tra lavoratori, medici e enti previdenziali. Questa misura si inserisce nel processo di digitalizzazione delle pratiche amministrative.
L’Inps potenzia i controlli sulla malattia dal 2026 con più medici ispettori e il nuovo servizio online sulla piattaforma Pdnd. Gli orari di reperibilità sono uniformati per pubblico e privato (10-12 e 17-19). I dati mostrano un aumento dei certificati a 14 milioni nel 2025, spingendo a una stretta contro gli abusi e a una maggiore digitalizzazione delle verifiche ispettive. Inps, rafforzamento dei controlli per la malattia Il nuovo servizio online sulla piattaforma Pdnd Le regole sugli orari di visita Inps, rafforzamento dei controlli per la malattia L’Inps ha introdotto per il 2026 nuove disposizioni per il monitoraggio dei lavoratori in malattia, recependo le novità della Legge di Bilancio e digitalizzando integralmente le procedure di verifica. 🔗 Leggi su Virgilio.it
Visite fiscali INPS 2026: più controlli e più medici
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