L'Inps ha avviato una serie di controlli più rigorosi sulle visite fiscali per le assenze da malattia, aumentando il numero di verifiche a domicilio. Migliaia di controlli sono stati effettuati recentemente, con l'obiettivo di monitorare più da vicino i casi di assenteismo legati alle malattie. Questa attività si inserisce in un'azione di verifica più intensa da parte dell'istituto.

C'è una stretta in corso dell'Inps sulle visite fiscali per le assenze da malattia. Si intensifica l'attività di vigilanza dell'istituto nazionale di previdenza sociale contro i fenomeni di assenteismo. I numeri resi noti dall'Inps nel più recente "Osservatorio statistico dedicato al polo unico per la tutela della malattia" evidenziano che, nella seconda metà del 2025, i certificati medici trasmessi hanno toccato i 14 milioni, segnando un aumento del 2,8% rispetto allo stesso intervallo temporale del 2024. Parallelamente alla crescita delle assenze per motivi di salute, l'istituto ha disposto circa 399mila controlli domiciliari, con un incremento del 3,7% su base annua. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Visite fiscali Inps, stretta sui controlli per assenze dovute a malattia: cosa rischiano i lavoratori

Visite fiscali Inps, più controlli per le assenze da malattia: cosa rischiano i lavoratori

Stretta dell'Inps sulle visite fiscali per le assenze da malattia. Migliaia di controlli a casa: cosa rischiano i lavoratori
L'attività di vigilanza si intensifica: più 3,7% su base annua. Le fasce orarie stabilite per le verifiche per chi lavora nel settore pubblico e privato (tra le ore 10 e le 12 e tra le 17 e le 19)

Inps, stretta sulle visite fiscali per assenze da malattia: i rischi per i lavoratori

