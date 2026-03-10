Oggi prende il via la novena a San Giuseppe, dedicata all'affidamento delle difficoltà quotidiane. La preghiera si concentra sulla richiesta di protezione e guida, rivolgendosi al patrono dei lavoratori e della famiglia. Durante i nove giorni, i fedeli si riuniscono per chiedere sostegno nelle sfide più complesse, confidando nella presenza del custode del Redentore.

Davanti alle prove più dure, non siamo soli: il Custode del Redentore e della Provvidenza è pronto ad ascoltarci. Iniziamo oggi il cammino della Novena a San Giuseppe. Il primo passo di questo cammino ci porta ai piedi dello Sposo di Maria, l’uomo del silenzio che ottiene da Dio ogni grazia. Questa preghiera è un grido che sale al Cielo, certi che San Giuseppe non lascerà mai inascoltato chi si affida con fede al suo potente patrocinio. Nel corso della sua vita terrena, egli ha sperimentato la fatica di ogni padre di famiglia: ha conosciuto l’incertezza e le prove quotidiane, e per questo può comprendere ogni nostra necessità. Ci rivolgiamo a lui attraverso questa novena, certi che la preghiera è un’arma potentissima. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Novena a San Giuseppe, primo giorno: per affidare ogni difficoltà

