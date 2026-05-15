' Notti di Primavera' | intrattenimento musica e buon cibo Il programma
Dal 22 al 24 di questa settimana, il centro storico di Copparo sarà teatro di ‘Notti di Primavera’, un evento organizzato da ComArt con il patrocinio del Comune. La manifestazione prevede spettacoli musicali, momenti di intrattenimento e aree dedicate al cibo. L’obiettivo è offrire ai visitatori un’occasione di svago e socializzazione nelle sere di fine primavera, con un programma che si svolge nelle vie principali del centro. La partecipazione è aperta al pubblico e gratuita.
Il cuore del centro storico di Copparo è pronto ad ospitare uno degli eventi più attesi dell’anno. Dal 22 al 24 torna infatti il tradizionale appuntamento con ‘Notti di Primavera’, la manifestazione coordinata da ComArt e patrocinata dal Comune, che anche quest’anno proporrà giornate all’insegna. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
Ancient treasures in his hand, modern wealth at his feet—he rules two worlds#drama
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