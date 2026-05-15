' Notti di Primavera' | intrattenimento musica e buon cibo Il programma

Dal 22 al 24 di questa settimana, il centro storico di Copparo sarà teatro di ‘Notti di Primavera’, un evento organizzato da ComArt con il patrocinio del Comune. La manifestazione prevede spettacoli musicali, momenti di intrattenimento e aree dedicate al cibo. L’obiettivo è offrire ai visitatori un’occasione di svago e socializzazione nelle sere di fine primavera, con un programma che si svolge nelle vie principali del centro. La partecipazione è aperta al pubblico e gratuita.

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