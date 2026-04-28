Sagra di Ottava Presa a Caorle buon cibo e musica live

A Caorle, dal 7 al 10 maggio 2026, si terrà la 18ª Sagra di Ottava Presa, evento che prevede spettacoli, musica dal vivo e stand gastronomici. La manifestazione si svolge nell’area di Ottava Presa e coinvolge diverse attività dedicate ai visitatori. La sagra si ripete annualmente e attira residenti e turisti della zona. La programmazione comprende eventi culturali, esibizioni musicali e assaggi di piatti tradizionali.

Torna a Ottava Presa di Caorle a 18ª Sagra di Ottava Presa, in programma dal 7 al 10 maggio 2026, con un ricco calendario di eventi tra spettacoli, musica live e buon cibo. Durante tutte le serate sarà attivo lo stand gastronomico, domenica anche a pranzo con specialità locali, mentre.🔗 Leggi su Veneziatoday.it Notizie correlate Leggi anche: A «La Scagna» buon cibo e musica live: chiacchiere, frittelle e rock’n’roll Primo maggio torinese a Torino di Sangro fra divertimento, musica e buon ciboVenerdì 1 maggio torna la terza edizione del Primo maggio torinese, organizzato dall'associazione FantArena, insieme alla Pro Loco Torino di Sangro,...