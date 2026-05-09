Folklore musica intrattenimento | a Telese arriva ‘MAGICON’ Il programma

A Telese si prepara un evento di quattro giorni che coinvolgerà musica, folklore, spettacoli e intrattenimento per tutte le età. Il programma, chiamato ‘MAGICON’, prevede varie attività che spaziano tra cultura, magia e musica, offrendo un evento di durata limitata nel tempo. La manifestazione si svolgerà nel centro cittadino, coinvolgendo diverse location e offrendo un'ampia gamma di intrattenimenti.

Tempo di lettura: 2 minuti Quattro giorni tra spettacolo, cultura, folklore, musica, magia e intrattenimento per tutte le età. Dal 30 maggio al 2 giugno 2026, le suggestive Terme Antiche Jacobelli di Telese Terme (BN) ospiteranno ‘MAGICON – by Janara Esoterismo e Magia’, appuntamento dedicato al folklore, all’esoterismo, al fantasy, al fumetto, alla musica e all’intrattenimento. L’evento nasce con l’obiettivo di creare uno spazio aperto a tutti: appassionati, curiosi, famiglie, giovani e visitatori provenienti da tutta Italia potranno vivere quattro giornate immersive tra conferenze, spettacoli dal vivo, concerti, artisti, espositori, area food e attività dedicate ai bambini.🔗 Leggi su Anteprima24.it

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E adesso, come interpretare il silenzio @_banconab_ Link articolo 1° commento. Tre ore e mezza di audizione, un piano sgomberato, e poi il silenzio. Non è folklore: è la geometria dell’ #indagine. #Ascione ascolta i livelli in ordine di distanz x.com

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