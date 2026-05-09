Folklore musica intrattenimento | a Telese arriva ‘MAGICON’ Il programma
A Telese si prepara un evento di quattro giorni che coinvolgerà musica, folklore, spettacoli e intrattenimento per tutte le età. Il programma, chiamato ‘MAGICON’, prevede varie attività che spaziano tra cultura, magia e musica, offrendo un evento di durata limitata nel tempo. La manifestazione si svolgerà nel centro cittadino, coinvolgendo diverse location e offrendo un'ampia gamma di intrattenimenti.
Tempo di lettura: 2 minuti Quattro giorni tra spettacolo, cultura, folklore, musica, magia e intrattenimento per tutte le età. Dal 30 maggio al 2 giugno 2026, le suggestive Terme Antiche Jacobelli di Telese Terme (BN) ospiteranno ‘MAGICON – by Janara Esoterismo e Magia’, appuntamento dedicato al folklore, all’esoterismo, al fantasy, al fumetto, alla musica e all’intrattenimento. L’evento nasce con l’obiettivo di creare uno spazio aperto a tutti: appassionati, curiosi, famiglie, giovani e visitatori provenienti da tutta Italia potranno vivere quattro giornate immersive tra conferenze, spettacoli dal vivo, concerti, artisti, espositori, area food e attività dedicate ai bambini.🔗 Leggi su Anteprima24.it
Notizie correlate
Folklore, musica, magia: a Telese arriva ‘MAGICON’. Il programmaTempo di lettura: 2 minutiQuattro giorni tra spettacolo, cultura, folklore, musica, magia e intrattenimento per tutte le età.
Sagra delle focaccette di Megli: arriva la 54^ edizione con giochi, musica e intrattenimentoIn occasione della sagra, buongustai provenienti anche da regioni vicine raggiungono la collina di Megli dalla quale si gode di un ottimo panorama...
Contenuti e approfondimenti
Argomenti più discussi: Dolomites Music Festival; Tropea ritrova le sue radici con I Tri da Cruci: la festa di maggio non delude tra musica, folklore e partecipazione · ilvibonese.it; Roma celebra il Carnaval Latinoamericano tra folklore e musica; Arrosticini, panzerotti e musica popolare: la Puglia arriva vicino a Torino.
Telese, alle Terme Jacobelli arriva l’evento ‘MAGICON’Quattro giorni tra spettacolo, cultura, folklore, musica e intrattenimento animeranno Telese Terme dal 30 maggio al 2 giugno 2026 con MAGICON – by Janara Esoterismo e Magia, il festival dedicato al ... ntr24.tv
La tradizione si accende… e diventa spettacolo! Preparati a vivere una notte unica tra ritmo, energia e folklore con TARANTELLA DISCO FOLK Piazza SS. Salvatore – Africo (RC) 12 Maggio Ore 21:00 Tarantella Disco Folk facebook
E adesso, come interpretare il silenzio @_banconab_ Link articolo 1° commento. Tre ore e mezza di audizione, un piano sgomberato, e poi il silenzio. Non è folklore: è la geometria dell’ #indagine. #Ascione ascolta i livelli in ordine di distanz x.com
Folklore aiuto! reddit