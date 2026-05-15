Notte violenta a Como | aggressioni tra città murata viale Varese via Paoli e 5 persone in ospedale
Nella notte tra giovedì 14 e venerdì 15 maggio, a Como si sono verificati tre episodi di violenza che hanno coinvolto diverse zone della città, tra cui la città murata, viale Varese e via Paoli. Durante gli eventi, cinque persone sono state portate in ospedale a seguito di aggressioni o incidenti legati alla notte movimentata. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per gestire le situazioni e garantire la sicurezza pubblica.
Serata e notte movimentate a Como, dove tra giovedì 14 maggio e le prime ore di oggi, venerdì 15 maggio, si sono registrati tre distinti episodi legati ad aggressioni o eventi violenti che hanno richiesto l’intervento dei soccorsi e delle forze dell’ordine.Il primo episodio è avvenuto alle 20.41. 🔗 Leggi su Quicomo.it
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