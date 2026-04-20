La Notte dei Musei 2026

Da romatoday.it 20 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 23 maggio si svolgerà a Roma la sedicesima edizione della Notte dei Musei, in concomitanza con la Nuit Européenne Des Musées. La manifestazione prevede l’apertura serale di vari musei e luoghi culturali della città, offrendo al pubblico l’opportunità di visitare le esposizioni oltre l’orario normale. L’evento si inserisce nel calendario delle iniziative europee dedicate alla cultura e all’arte, con l’obiettivo di favorire l’accesso pubblico ai luoghi storici e artistici.

Torna la Notte dei Musei a Roma. In contemporanea con la Nuit Européenne Des Musées, sabato 23 maggio si terrà l’edizione numero sedici della manifestazione che celebra l’incontro in notturna tra arte e spettacolo.Aperture straordinarie, eventi e spettacoli dal vivo.🔗 Leggi su Romatoday.it

La Noche de los Museos 2026

Video La Noche de los Museos 2026

Notizie correlate

Roma, torna la Notte dei Musei 2026: apertura straordinaria fino alle 2“La grande trasformazione di Roma passa anche dalla cultura e da iniziative come ‘La Notte dei Musei di Roma’.

Leggi anche: Musei, Gallerie d’Italia: domani apertura gratuita dei musei di Intesa Sanpaolo

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Roma, sabato 23 maggio torna la 'Notte dei Musei'; La Notte Europea dei Musei 2026 all’Università La Sapienza di Roma; LA NOTTE DEI MUSEI DI ROMA; Maggio Museale 2026: alla Sapienza per la Notte dei Musei.

la notte dei museiNotte dei Musei Roma 2026, il 23 maggio la Capitale resta sveglia per l’arteRoma prepara una nuova Notte dei Musei: sabato 23 maggio aperture serali, spettacoli dal vivo e un viaggio urbano nei luoghi più amati della città. romait.it

la notte dei museiIl 23 maggio Roma non dorme: torna la Notte dei Musei con eventi in tutta la cittàSabato 23 maggio torna la Notte dei Musei di Roma: aperture straordinarie, eventi dal vivo e una città che sceglie la cultura come spazio comune. ilquotidianodellazio.it

Esplora notizie e video correlati all’argomento.