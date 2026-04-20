La Notte dei Musei 2026

Sabato 23 maggio si svolgerà a Roma la sedicesima edizione della Notte dei Musei, in concomitanza con la Nuit Européenne Des Musées. La manifestazione prevede l’apertura serale di vari musei e luoghi culturali della città, offrendo al pubblico l’opportunità di visitare le esposizioni oltre l’orario normale. L’evento si inserisce nel calendario delle iniziative europee dedicate alla cultura e all’arte, con l’obiettivo di favorire l’accesso pubblico ai luoghi storici e artistici.

Torna la Notte dei Musei a Roma. In contemporanea con la Nuit Européenne Des Musées, sabato 23 maggio si terrà l’edizione numero sedici della manifestazione che celebra l’incontro in notturna tra arte e spettacolo.Aperture straordinarie, eventi e spettacoli dal vivo.🔗 Leggi su Romatoday.it La Noche de los Museos 2026 Notizie correlate Roma, torna la Notte dei Musei 2026: apertura straordinaria fino alle 2“La grande trasformazione di Roma passa anche dalla cultura e da iniziative come ‘La Notte dei Musei di Roma’. Leggi anche: Musei, Gallerie d’Italia: domani apertura gratuita dei musei di Intesa Sanpaolo Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Roma, sabato 23 maggio torna la 'Notte dei Musei'; La Notte Europea dei Musei 2026 all’Università La Sapienza di Roma; LA NOTTE DEI MUSEI DI ROMA; Maggio Museale 2026: alla Sapienza per la Notte dei Musei. Notte dei Musei Roma 2026, il 23 maggio la Capitale resta sveglia per l’arteRoma prepara una nuova Notte dei Musei: sabato 23 maggio aperture serali, spettacoli dal vivo e un viaggio urbano nei luoghi più amati della città. romait.it Il 23 maggio Roma non dorme: torna la Notte dei Musei con eventi in tutta la cittàSabato 23 maggio torna la Notte dei Musei di Roma: aperture straordinarie, eventi dal vivo e una città che sceglie la cultura come spazio comune. ilquotidianodellazio.it Furto nella notte, intorno alle 4, nei locali dell’Ufficio Anagrafe del Comune di Battipaglia, in via Plava. Secondo le prime informazioni, i malviventi hanno divelto una finestra esterna riuscendo ad entrare nell’ufficio comunale praticando un foro in una parete d - facebook.com facebook Sentire la notte immensa, ancor più immensa senza di lei. E il verso scende sull’anima come la rugiada sul prato. Neruda #CasaLettori Kent MacDonald #Foto a #CasaLettori x.com