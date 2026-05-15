Note di pace per la Festa Annibale Maria di Francia | ecco i prossimi concerti

Da messinatoday.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il concerto "Note di Pace" degli alunni della scuola primaria Annibale Maria di Francia “Spirito Santo” ha dato il via ai concerti  organizzati per la festa di Sant'Annibale che si celebra domani. La corale è stata diretta dal maestro Rosa Villari con la partecipazione di Andrea Gialloreto. I. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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