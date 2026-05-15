Note di pace per la Festa Annibale Maria di Francia | ecco i prossimi concerti
Il concerto "Note di Pace" degli alunni della scuola primaria Annibale Maria di Francia “Spirito Santo” ha dato il via ai concerti organizzati per la festa di Sant'Annibale che si celebra domani. La corale è stata diretta dal maestro Rosa Villari con la partecipazione di Andrea Gialloreto. I. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
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COMUNE DI TRENTO * IL CONCERTO NOTE DI PACE DEL CONSERVATORIO BONPORTI E PUNTO D’INCONTRO, RACCOLTA FONDI PER L’INCLUSIONE SOCIALE x.com
TRENTO - Note di Pace, musica e canto per aiutare le persone senza fissa dimora. Martedì 19 maggio il concerto organizzato dal conservatorio Bonporti insieme al Punto d’incontro: saranno raccolti fondi per sostenere il progetto Un posto alla volta - Facebook facebook
Posso cancellare note scritte con Frixion dopo un periodo di tempo più lungo? reddit
Pace: Pavia, domani esibizione Note di pace dell’orchestra da camera dell’Istituto Magnificat di GerusalemmeSabato 27 settembre (ore 20.30), nel duomo di Pavia, l’orchestra da camera dell’Istituto Magnificat di Gerusalemme, la scuola di musica dei francescani della Custodia di Terra Santa, offrirà un ... agensir.it
Pace: Pavia, note di pace nel Duomo con l’orchestra Istituto Magnificat di GerusalemmeSabato 27 settembre alle ore 20.30, nel duomo di Pavia, l’orchestra da camera dell’Istituto Magnificat di Gerusalemme, la scuola di musica dei francescani della Custodia di Terra Santa, offrirà un ... agensir.it