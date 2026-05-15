Norberto De Angelis fondatore di Mondo al Contrario attacca Vannacci | Traditore voleva candidarsi con FdI mira ai soldi

Un confronto acceso ha coinvolto Norberto De Angelis, fondatore di Mondo al Contrario, e Vannacci, generando attenzione su temi politici e alleanze. De Angelis ha accusato Vannacci di tradimento, sostenendo che voleva candidarsi con un altro partito e che il suo obiettivo principale fosse il denaro. La frattura tra i due si sarebbe consumata con la creazione di un nuovo movimento e il distacco dalla Lega, segnando un punto di rottura definitivo tra le parti.

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