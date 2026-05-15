Norberto De Angelis fondatore di Mondo al Contrario attacca Vannacci | Traditore voleva candidarsi con FdI mira ai soldi

Da ilgiornaleditalia.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un confronto acceso ha coinvolto Norberto De Angelis, fondatore di Mondo al Contrario, e Vannacci, generando attenzione su temi politici e alleanze. De Angelis ha accusato Vannacci di tradimento, sostenendo che voleva candidarsi con un altro partito e che il suo obiettivo principale fosse il denaro. La frattura tra i due si sarebbe consumata con la creazione di un nuovo movimento e il distacco dalla Lega, segnando un punto di rottura definitivo tra le parti.

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La rottura definitiva sarebbe arrivata con la nascita di Futuro Nazionale e con il progressivo allontanamento dalla Lega. "Il 13 dicembre glielo chiesi direttamente e lui mi negò tutto. Col senno di poi, mi disse una cosa non vera. Per me fu la fine della fiducia in lui". Da qui l’accusa più pesante. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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© Ilgiornaleditalia.it - Norberto De Angelis, fondatore di Mondo al Contrario, attacca Vannacci: “Traditore, voleva candidarsi con FdI, mira ai soldi”
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Norberto De Angelis, fondatore di Futuro Nazionale

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