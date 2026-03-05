Christian De Sica saluta per sempre la sua amata cagnolina | il gesto di Orietta Berti

Christian De Sica ha annunciato sui social di aver perso la sua cagnolina Meri, una presenza importante nella sua vita. La notizia ha suscitato emozioni tra i fan, che hanno potuto vedere il messaggio condiviso dall’attore. Orietta Berti ha pubblicato un gesto dedicato alla cagnolina, contribuendo ad alimentare il ricordo di Meri nel pubblico. La casa di De Sica si trova attualmente in uno stato di tristezza.

La casa di Christian De Sica è avvolta in queste ore da un velo di malinconia. L’attore ha infatti salutato per sempre la sua amata cagnolina Meri, condividendo con i fan un momento molto personale attraverso i social. La notizia è arrivata direttamente dal suo profilo Instagram, dove De Sica ha pubblicato uno scatto tenerissimo della sua compagna a quattro zampe. Nella foto, Meri dorme serenamente accoccolata su una poltrona del salotto di casa, in una posa dolce e tranquilla che racconta tutta la quotidianità vissuta insieme all’attore. Non è nota l’età della cagnolina e neanche la razza, ma dalla foto possiamo evincere che probabilmente era un levriero italiano, elegante e minuto. 🔗 Leggi su Today.it

