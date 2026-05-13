Da Roma a Frosinone in mezz'ora con l'Alta velocità | il progetto della nuova stazione da 125 milioni

Da fanpage.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un nuovo progetto ferroviario collega Roma e Frosinone in circa trenta minuti con un treno ad alta velocità. La stazione, del valore di 125 milioni di euro, permetterà di ridurre di circa un'ora i tempi di viaggio verso Milano, Bologna e Firenze. La realizzazione di questa infrastruttura mira a migliorare i collegamenti tra le due città e le principali mete del Nord Italia.

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Il progetto prevede la riduzione dei tempi di percorrenza verso Milano, Bologna e Firenze di circa un'ora, mentre Roma sarebbe raggiungibile in mezz'ora. I lavori dovrebbero avvenire tra il 2030 e il 2033.🔗 Leggi su Fanpage.it

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