Da Roma a Frosinone in mezz'ora con l'Alta velocità | il progetto della nuova stazione da 125 milioni
Un nuovo progetto ferroviario collega Roma e Frosinone in circa trenta minuti con un treno ad alta velocità. La stazione, del valore di 125 milioni di euro, permetterà di ridurre di circa un'ora i tempi di viaggio verso Milano, Bologna e Firenze. La realizzazione di questa infrastruttura mira a migliorare i collegamenti tra le due città e le principali mete del Nord Italia.
Il progetto prevede la riduzione dei tempi di percorrenza verso Milano, Bologna e Firenze di circa un'ora, mentre Roma sarebbe raggiungibile in mezz'ora. I lavori dovrebbero avvenire tra il 2030 e il 2033.🔗 Leggi su Fanpage.it
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