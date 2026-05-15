L’Italia si trova ad affrontare una crisi energetica che mette a rischio l’economia e la sicurezza nazionale. Oltre alle tasse sui carburanti, si rende necessaria una strategia industriale chiara e concreta per rispondere alle sfide del settore. La situazione nel Golfo Persico, in particolare nelle acque dello Stretto di Hormuz, evidenzia quanto sia importante garantire un flusso stabile di approvvigionamenti energetici. La complessità del momento richiede interventi immediati e coordinati per proteggere gli interessi nazionali.

Si scrive Hormuz, si legge sicurezza nazionale. Perché sì, la crisi energetica che minando dalle fondamenta l’economia italiana, ma non solo, è una questione da affrontare con la massima urgenza e tempestività. Leopoldo Destro, vicepresidente di Confindustria con delega alla logistica, ai trasporti e all’industria del turismo, a Formiche.net spiega come e perché il sistema Italia può resistere all’urto. A precise condizioni, però. La crisi energetica in atto è forse un nemico che più insidioso di così non potrebbe essere: non se ne conosce il perimetro e la durata. Come possono le imprese italiane, specialmente quelle della logistica e del... 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Non solo accise, all’Italia serve una vera strategia industriale. La mappa di Leopoldo Destro

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