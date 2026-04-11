Sicurezza in stazione Cesena Siamo Noi | Serve una strategia vera non può restare un tema da annunci
La stazione ferroviaria di Cesena rappresenta un punto di attenzione per la città, come riconosciuto anche dal sindaco. La questione della sicurezza rimane centrale, con richieste di interventi concreti e strategie efficaci da parte della comunità e delle autorità. Diverse persone coinvolte nel tessuto urbano segnalano la necessità di azioni tangibili, piuttosto che annunci, per migliorare la situazione.
“La stazione ferroviaria di Cesena è da tempo un punto sensibile della città. Lo ha riconosciuto lo stesso sindaco Enzo Lattuca, confermando una percezione diffusa tra cittadini, pendolari e operatori. Proprio per questo non bastano dichiarazioni o richieste generiche: serve una strategia. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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