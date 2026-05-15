Non si ferma all' Alt si schianta contro un muro e fugge per schivare la multa | incastrata dalla memoria degli agenti

Durante un normale controllo stradale, un conducente non si è fermato all'alt e ha schiantato contro un muro, poi è fuggito per evitare la multa. L'incidente ha causato scompiglio e ha coinvolto un agente e alcuni passanti, messi in pericolo nel tentativo di fuga. Gli agenti hanno raccolto le testimonianze e analizzato le immagini delle telecamere di sorveglianza, riuscendo così a identificare il veicolo e il conducente. La dinamica dell'episodio è ora al centro di un'indagine.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui