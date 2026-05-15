Non si ferma all' Alt si schianta contro un muro e fugge per schivare la multa | incastrata dalla memoria degli agenti

Da agrigentonotizie.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante un normale controllo stradale, un conducente non si è fermato all'alt e ha schiantato contro un muro, poi è fuggito per evitare la multa. L'incidente ha causato scompiglio e ha coinvolto un agente e alcuni passanti, messi in pericolo nel tentativo di fuga. Gli agenti hanno raccolto le testimonianze e analizzato le immagini delle telecamere di sorveglianza, riuscendo così a identificare il veicolo e il conducente. La dinamica dell'episodio è ora al centro di un'indagine.

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Avrebbe dovuto essere un ordinario, consueto, controllo stradale. Si è invece trasformato in un momento di caos che ha anche messo a rischio un poliziotto e dei passanti. Una trentacinquenne alla guida di un'autovettura non si è fermata, nel centro di Canicattì, all'Alt dei poliziotti del. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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