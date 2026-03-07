Non si ferma all'alt della polizia e fugge via poi si schianta contro un bus | 23enne in ospedale

Un giovane di 23 anni ha cercato di allontanarsi da un posto di blocco senza fermarsi, dando inizio a un inseguimento. Dopo aver tentato la fuga, si è scontrato contro un autobus e ha riportato ferite che lo hanno portato in ospedale. La polizia ha poi arrestato il conducente, che ora si trova in stato di fermo.

