Non si ferma all'alt della polizia e fugge via poi si schianta contro un bus | 23enne in ospedale

Da fanpage.it 7 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un giovane di 23 anni ha cercato di allontanarsi da un posto di blocco senza fermarsi, dando inizio a un inseguimento. Dopo aver tentato la fuga, si è scontrato contro un autobus e ha riportato ferite che lo hanno portato in ospedale. La polizia ha poi arrestato il conducente, che ora si trova in stato di fermo.

Non si è fermato al posto di blocco ed è scappato. L'inseguimento si è concluso dopo essersi schiantato contro un autobus: 23enne finisce all'ospedale.

Ubriaco si schianta contro contro un albero poi fugge dall’ospedale per evitare il controllo della poliziaANCONA - Finisce con la sua panda a metano contro un albero, in via della Marina.

Roma, 23enne su auto a noleggio non si ferma all’alt e si schianta contro autobus(Adnkronos) – Senza patente a bordo di un’auto a noleggio non si ferma all’alt della polizia e si schianta contro un autobus.

Senza patente a bordo di un'auto a noleggio non si è fermato all'alt della polizia e si è schiantato contro un autobus di linea. E' successo ieri poco prima di mezzanotte

Un 23enne alla guida di un'auto a noleggio, ha ignorato il controllo della polizia, terminando la corsa contro il mezzo, per fortuna vuoto. Entrambi i conducenti sono rimasti feriti

