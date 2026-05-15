Non può avvicinarsi alla moglie ma viola il provvedimento nuovo arresto

Un uomo è stato arrestato a Sarno dopo aver violato un provvedimento che gli vietava di avvicinarsi alla moglie. In precedenza, era stato già fermato dalla polizia del commissariato locale per aver infranto un ordine del Tribunale. Questa volta, l’arresto è seguito al mancato rispetto del divieto di avvicinamento, e l’uomo è stato sottoposto a un braccialetto elettronico. L’intervento delle forze dell’ordine si è verificato pochi giorni fa, confermando la reiterazione della condotta.

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