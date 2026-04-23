Per le violenze non poteva avvicinarsi all' ex moglie tenta di sfondarle la porta di casa a testate | l' arresto

Un uomo che aveva un divieto di avvicinamento alla ex moglie è stato arrestato dopo aver tentato di sfondare la porta dell’abitazione dell’ex con violenza. Durante l’episodio, ha anche colpito la porta a testate, ferendosi nel tentativo. L’individuo aveva già ricevuto istruzioni di mantenere distanza dalla donna, ma ha agito comunque, scatenando l’intervento delle forze dell’ordine.

Ha violato il divieto di avvicinamento all'ex moglie e in preda ad una furia incontrollabile ha tentato di sfondare la porta di casa, anche a testate, arrivando a ferirsi. Un uomo di origini tunisine è stato arrestato dalla Polizia di Stato di Cesena intervenuta nella notte tra mercoledì e.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Notizie correlate Tenta di entrare in casa della moglie con la forza, l’arresto non viene convalidatoUn 36enne di Gagliano del Capo era finito in carcere per maltrattamenti in famiglia, ma è tornato subito in libertà. Torino, 70enne trovato accovacciato davanti casa dell'ex: arrestato, non poteva avvicinarsiEseguito a Torino di un arresto per violazione del divieto di allontanamento dalla casa familiare e avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona... Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: L’intervista a Roberta Bruzzone: Violenze e liti in casa, dramma nato lentamente; Terrorizza la moglie sotto casa. Non poteva avvicinarla; Cos’è oggi la musica di protesta; Caso Noma? La violenza ha spezzato l'incantesimo, fallimento per la ristorazione. Sì al Decreto #Sicurezza, stretta su criminalità e violenze. Tutto quello che c'è da sapere x.com Assolto da stalking, violenze iniziate a pochi mesi dalla nascita del figlio - facebook.com facebook