La Russa e il gioco delle allusioni | Con Carfagna e Gelmini facciamo sedute a 3

Da ildifforme.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante un intervento nella Sala Zuccari di Palazzo Giustiniani, il secondo in carica dello Stato ha fatto delle allusioni sessuali rivolte a due colleghe. Le battute sono state interpretate come improvvise e inaspettate, suscitando attenzione tra i presenti. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata in merito alle parole pronunciate. La vicenda ha attirato l’interesse dei media e ha generato discussioni tra gli osservatori politici. La scena si è svolta nel corso di una sessione ufficiale del Parlamento.

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