La Russa e il gioco delle allusioni | Con Carfagna e Gelmini facciamo sedute a 3

Durante un intervento nella Sala Zuccari di Palazzo Giustiniani, il secondo in carica dello Stato ha fatto delle allusioni sessuali rivolte a due colleghe. Le battute sono state interpretate come improvvise e inaspettate, suscitando attenzione tra i presenti. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata in merito alle parole pronunciate. La vicenda ha attirato l’interesse dei media e ha generato discussioni tra gli osservatori politici. La scena si è svolta nel corso di una sessione ufficiale del Parlamento.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui