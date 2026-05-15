La Russa e il gioco delle allusioni | Con Carfagna e Gelmini facciamo sedute a 3
Durante un intervento nella Sala Zuccari di Palazzo Giustiniani, il secondo in carica dello Stato ha fatto delle allusioni sessuali rivolte a due colleghe. Le battute sono state interpretate come improvvise e inaspettate, suscitando attenzione tra i presenti. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata in merito alle parole pronunciate. La vicenda ha attirato l’interesse dei media e ha generato discussioni tra gli osservatori politici. La scena si è svolta nel corso di una sessione ufficiale del Parlamento.
“Noi facciamo le threesome, anche le foursome, tradotto:si scopa“. Era l’ottobre del 2023 quandoAndrea Giambruno, conduttore televisivo, recitava questi nobili scampoli di prosa davanti ad una collega durante un fuori onda del suo programma “Diario del girono“, in onda su Rete 4. L’audio venne diffuso daStriscia la notizia, fatto che decretò la fine della conduzione e del suorapporto sentimentale con il premier Giorgia Meloni. Quasi 3 anni dopo, sembra che la tempesta ormonale sia tornata a spirare a destra, mietendo una vittima illustre: il presidente del Senato della RepubblicaIgnazio La Russa. Intervenendo nella Sala Zuccari di Palazzo... 🔗 Leggi su Ildifforme.it
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