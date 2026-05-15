Il film “Non è un paese per single” è disponibile su Prime Video dall’8 maggio. Si tratta di una trasposizione cinematografica di un romanzo di Felicia Kingsley, pubblicato in Italia da Newton Compton Editori. La regista Laura Chiossone e gli attori Matilde Gioli e Cristiano Caccamo hanno partecipato a un’intervista in cui hanno parlato del progetto e delle scelte fatte durante la realizzazione del film. L’opera rappresenta un adattamento della storia originale, portata sul grande schermo con un cast e una regia dedicati.

E’ arrivato su Prime Video, l’8 maggio, “Non è un paese per single” è la trasposizione cinematografica del romanzo di successo di Felicia Kingsley, pubblicato in Italia da Newton Compton Editori. La storia vede come protagonisti Matilde Gioli e Cristiano Caccamo, inseriti in una commedia romantica ambientata nella suggestiva Belvedere in Chianti. In questo borgo toscano, dove quasi tutti sono in coppia o alla ricerca dell’amore, vive Elisa, una madre single che cresce la figlia adolescente e porta avanti la tenuta di famiglia Le Giuggiole insieme alla sorella Giada e alla madre Mariana. L’equilibrio della sua quotidianità viene sconvolto dal ritorno di Michele, un amico d’infanzia interpretato da Caccamo, con cui riemergono ricordi e sentimenti mai del tutto sopiti. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - “Non è un paese per single”, intervista alla regista Laura Chiossone e agli attori Matilde Gioli e Cristiano Caccamo

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Non è un paese per single | Intervista a Matilde Gioli, Cristiano Caccamo e Laura Chiossone

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