Non è un paese per single l' intervista al cast Matilde Gioli | Essere una donna forte non significa rinunciare all’amore

“Non è un paese per single” è un film che suona quasi come una provocazione in un’Italia dove, dati alla mano, i single sono sempre di più. Tratto dal bestseller dell’autrice romance Felicia Kingsley, il titolo arriva su Prime Video l’8 maggio con protagonisti Matilde Gioli e Cristiano Caccamo.🔗 Leggi su Today.it

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Le protagoniste della nuova copertina di 7 in edicola e in edizione digitale sono Matilde Gioli (@matildegioli ) e Felicia Kingsley @felicia_kingsley ), intervistate da Micol Sarfatti (@micolsar ). L’attrice Matilde Gioli e la scrittrice Felicia Kingsley raccontano sé st - facebook.com facebook