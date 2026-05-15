Nell’ultima intervista, l’autrice Felicia Kingsley ha parlato del suo modo di scrivere storie che combinano romanticismo e ironia, con protagoniste realistiche e credibili. Accanto a lei, gli attori Amanda Campana e Sebastiano Pigazzi hanno condiviso le loro esperienze sul set di un progetto che si ispira ai temi delle relazioni e delle dinamiche sentimentali. L’intervista si è concentrata sulle caratteristiche narrative e sulle scelte artistiche che caratterizzano questa produzione, senza entrare nel dettaglio di aspetti legali o altri contorni.

Le storie firmate Felicia Kingsley sono capaci di unire romanticismo, ironia e protagoniste autentiche. Questo immaginario approda ora su Prime Video con la commedia romantica “Non è un paese per single”, disponibile dall’ 8 maggio. La vicenda si svolge nella suggestiva Belvedere in Chianti, un borgo dove l’amore sembra essere la regola o un’ossessione collettiva. Protagonista è Elisa, interpretata da Matilde Gioli, una madre single forte e indipendente che porta avanti la tenuta di famiglia Le Giuggiole insieme ai suoi cari. L’equilibrio della sua vita viene sconvolto dal ritorno di Michele, interpretato da Cristiano Caccamo, amico d’infanzia diventato consulente finanziario di successo. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - “Non è un paese per single”, intervista a Felicia Kingsley e agli attori Amanda Campana e Sebastiano Pigazzi

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Non è un paese per single: intervista a Amanda Campana, Felicia Kingsley, Sebastiano Pigazzi

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