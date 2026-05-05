Felicia Kingsley sbarca in tv con ‘Non è un paese per single’ | L’amore riguarda tutti

Da quotidiano.net 5 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Felicia Kingsley debutta in televisione con il programma ‘Non è un paese per single’, dove si parlerà di amore e relazioni. L’autrice ha raccontato che a casa sua le statuine del presepe venivano spostate ogni giorno, creando nuove storie. La trasmissione andrà in onda a partire da questa settimana e si focalizzerà sulle esperienze e le emozioni legate ai sentimenti, coinvolgendo diverse persone e storie.

Roma, 5 maggio 2026 – “A casa mia le statuine del presepe non erano mai nella stessa posizione per due giorni di fila perché inventavo continuamente storie”. Felicia Kingsley – pseudonimo di Serena Artioli, classe ‘89 –, per tre anni consecutivi l’autrice più letta in Italia, con oltre 4 milioni di copie vendute, 23 libri pubblicati e tradotta in 20 Paesi, è la firma della romance contemporanea italiana. Ora l’autrice si appresta a un debutto importante. L’8 maggio su Prime Video verrà distribuito Non è un paese per single, suo primo romanzo a essere adattato in un film diretto da Laura Chiossone e con protagonisti Matilde Gioli e Cristiano Caccamo.🔗 Leggi su Quotidiano.net

felicia kingsley sbarca in tv con 8216non 232 un paese per single8217 l8217amore riguarda tutti
© Quotidiano.net - Felicia Kingsley sbarca in tv con ‘Non è un paese per single’: “L’amore riguarda tutti”

Notizie correlate

Felicia Kingsley: 5 milioni di fan e il nuovo romanzo in arrivoIl panorama editoriale italiano accoglie con grande interesse l’arrivo di un nuovo capitolo nella produzione letteraria di Felicia Kingsley, autrice...

“Mezzanotte a Parigi”: Felicia Kingsley presenta il suo nuovo libro a PalermoÈ la scrittrice italiana più letta ed è considerata la regina del romance contemporaneo, talvolta con una punta di mistery e tanta ironia: come in...

Aggiornamenti e dibattiti

Si parla di: Felicia Kingsley sbarca in tv con ‘Non è un paese per single’: L’amore riguarda tutti???.

felicia kingsley felicia kingsley sbarca inFelicia Kingsley sbarca in tv con ‘Non è un paese per single’: L’amore riguarda tuttiRoma, 5 maggio 2026 – A casa mia le statuine del presepe non erano mai nella stessa posizione per due giorni di fila perché inventavo continuamente storie. Felicia Kingsley – pseudonimo di Serena Ar ... quotidiano.net

felicia kingsley felicia kingsley sbarca inFelicia Kingsley, 'in Italia ancora pregiudizi sul romance'E' stata per tre anni consecutivi l'autrice più letta in Italia con oltre 4 milioni di copie vendute per 23 libri pubblicati (con Newton Compton) e traduzioni in 20 Paesi. (ANSA) ... ansa.it

Usa la ricerca per scoprire notizie e video sul tema.