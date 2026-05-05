Felicia Kingsley debutta in televisione con il programma ‘Non è un paese per single’, dove si parlerà di amore e relazioni. L’autrice ha raccontato che a casa sua le statuine del presepe venivano spostate ogni giorno, creando nuove storie. La trasmissione andrà in onda a partire da questa settimana e si focalizzerà sulle esperienze e le emozioni legate ai sentimenti, coinvolgendo diverse persone e storie.

Roma, 5 maggio 2026 – “A casa mia le statuine del presepe non erano mai nella stessa posizione per due giorni di fila perché inventavo continuamente storie”. Felicia Kingsley – pseudonimo di Serena Artioli, classe ‘89 –, per tre anni consecutivi l’autrice più letta in Italia, con oltre 4 milioni di copie vendute, 23 libri pubblicati e tradotta in 20 Paesi, è la firma della romance contemporanea italiana. Ora l’autrice si appresta a un debutto importante. L’8 maggio su Prime Video verrà distribuito Non è un paese per single, suo primo romanzo a essere adattato in un film diretto da Laura Chiossone e con protagonisti Matilde Gioli e Cristiano Caccamo.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Felicia Kingsley sbarca in tv con ‘Non è un paese per single’: “L’amore riguarda tutti”

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