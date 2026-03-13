BeatleStory | Il mito dei Fab Four rivive al Teatro Olimpico

Al Teatro Olimpico di Roma prende vita BeatleStory, uno spettacolo dal vivo dedicato ai Fab Four. Si tratta di un evento multimediale che ripropone le canzoni e l’atmosfera dei Beatles, coinvolgendo il pubblico con effetti visivi e sonori. Lo show, intitolato BeatleStory – The Fabulous Tribute Show, si svolge nel teatro romano e rende omaggio alla band britannica.

Cosa: BeatleStory – The Fabulous Tribute Show, un live show multimediale dedicato ai Beatles.. Dove e Quando: Teatro Olimpico, Roma. Il 16 marzo 2026, ore 20:30.. Perché: Una nuova produzione celebrativa che omaggia le leggendarie raccolte Red & Blue, ripercorrendo l'intera storia della band con rigore filologico e grande impatto scenico.. Il fascino senza tempo dei quattro ragazzi di Liverpool torna a illuminare la Capitale. Il prossimo 16 marzo 2026, il Teatro Olimpico di Roma ospiterà BeatleStory – The Fabulous Tribute Show, una produzione imponente che si propone di celebrare l'eredità musicale dei Beatles con un focus speciale sulle iconiche antologie 1962-1966 e 1967-1970, universalmente note come i "Dischi Rosso e Blu".