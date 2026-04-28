Biancaneve una fiaba che unisce | lo swow dell' inclusione conquista Firenze

Firenze, 28 aprile 2026 – È stato i l Teatro Puccini di Firenze a ospitare Biancaneve, il nuovo attesissimo spettacolo dell'Associazione Filiderba Aps firmato Teatro di Bob, che ha incantato grandi e piccoli con una rilettura coinvolgente e inclusiva di una delle fiabe più amate di sempre. L’evento segna un nuovo importante traguardo per il Teatro di Bob, realtà nata nel 2019 dall’incontro tra l’Associazione Filiderba Aps e i registi Roberto Caccavo ed Eleonora La Pegna. In pochi anni, il progetto si è affermato come uno dei punti di riferimento del teatro inclusivo in Toscana, distinguendosi per l’attenzione alle famiglie, ai bambini e ai giovani con disabilità.🔗 Leggi su Lanazione.it

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