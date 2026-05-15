Ieri sera a Vienna si è svolta la seconda semifinale dell’Eurovision Song Contest 2026, che ha portato alla definizione dei paesi qualificati per la finale. Mentre si avvicina l’evento conclusivo, il primo ministro spagnolo ha dichiarato che non partecipare a questa edizione significa essere dalla parte giusta della storia, sottolineando l’importanza di non restare indifferenti di fronte a una guerra considerata illegale e a un genocidio. La competizione continua a suscitare discussioni tra i paesi coinvolti.

Si è completata con la seconda Semifinale di ieri sera, 14 maggio, a Vienna il quadro dei paesi in gara per la finale dell’Eurovision Song Contest 2026. Sono 25 le nazioni che si contenderanno la vittoria sabato 16 maggio. Quest’anno non ci sarà sicuramente la Spagna che assieme a Islanda, Irlanda, Paesi Bassi e Slovenia, ha deciso per protesta contro la presenza di Israele di non partecipare. La Nazione sarebbe entrata di diritto alla Finalissima di domani 16 maggio perché fa parte delle Big 5, i Paesi fondatori dell’Europa, con Italia, Germania, Regno Unito e Francia. Il premier spagnolo Pedro Sanchez, in un video pubblicato sui social, ha difeso la decisione della Spagna di non partecipare. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Non andare a Eurovision è stare dalla parte giusta della storia. Non possiamo rimanere indifferenti di fronte a una guerra illegale e a un genocidio”: così il premier spagnolo Sanchez

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

All 35 Songs of the Eurovision Song Contest 2026 | #Eurovision2026

Sullo stesso argomento

Il premier spagnolo Sánchez contesta la guerra in Iran e respinge le minacce di Trump“No alla guerra!”, ha risposto il 4 marzo il primo ministro spagnolo Pedro Sánchez a Donald Trump, che l’aveva criticato per il rifiuto di...

Chi è Pedro Sánchez, il premier spagnolo che sfida Trump e ha negato l’uso delle basi militari: “No alla guerra”Mentre quasi tutti i leader occidentali si sono allineati, o hanno taciuto, di fronte all’offensiva militare statunitense e israeliana contro l’Iran,...

Non so se il Regno Unito si sia affezionato ad andare nelle ultime posizioni della classifica dell'Eurovision. Va detto che almeno a sto giro hanno portato una cosa totalmente fuori che è ho geniale o una cagata pazzesca. #ESc2026 #DressRehearsal x.com

Italia - Clip di Prova | #Eurovision2026 reddit

Come il governo israeliano ha influenzato l’Eurovision Song ContestIl New York Times ha raccontato le aggressive campagne finanziate per mobilitare migliaia di voti, che hanno convinto l'EBU a cambiare le regole ... ilpost.it

Il vincitore di Sanremo 2026 potrà andare a Eurovision Song Contest, se rinuncia decideranno Carlo Conti e la Rai: l’unica novità del regolamentoCarlo Conti ha svelato ieri, giovedì 16 ottobre, il regolamento del prossimo Festival di Sanremo 2026 che, di fatto, ricalca quello del precedente anno. Il Festival si articolerà in cinque serate ... ilfattoquotidiano.it