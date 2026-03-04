Il premier spagnolo Sánchez contesta la guerra in Iran e respinge le minacce di Trump

Il primo ministro spagnolo Pedro Sánchez ha risposto a Donald Trump riguardo alla situazione in Iran, affermando chiaramente

“No alla guerra!”, ha risposto il 4 marzo il primo ministro spagnolo Pedro Sánchez a Donald Trump, che l’aveva criticato per il rifiuto di autorizzare gli Stati Uniti a usare le basi militari in Andalusia per l’operazione militare contro l’Iran. “Non saremo complici, per paura di ritorsioni, di qualcosa che è dannoso per il mondo e contrario ai nostri valori e ai nostri interessi”, ha aggiunto. Il 3 marzo Trump aveva minacciato di “cessare gli scambi commerciali con la Spagna” a causa del rifiuto di autorizzare gli Stati Uniti a usare due basi statunitensi in Andalusia, nel sud del paese, per gli attacchi contro l’Iran. Si tratta della base navale di Rota e di quella aerea di Morón, concesse agli Stati Uniti nel 1953, all’epoca della dittatura di Francisco Franco. 🔗 Leggi su Internazionale.it

Iran, Sanchez dopo le minacce di Trump: “Non saremo complici di questa guerra”. La Ue difende la SpagnaRoma, 4 marzo 2026 - La Spagna non sosterrà l'intervento militare contro l'Iran e non cambierà posizione per timore di eventuali ritorsioni...

Iran, Sanchez dopo le minacce di Trump: “Non saremo complici di questa guerra. Così iniziano i disastri dell’umanità”. La Ue difende la SpagnaRoma, 4 marzo 2026 - La Spagna non sosterrà l'intervento militare contro l'Iran e non cambierà posizione per timore di eventuali ritorsioni...

