Pedro Sánchez, presidente del Governo spagnolo, ha preso una posizione netta contro l’offensiva militare statunitense e israeliana contro l’Iran, affermando “no alla guerra”. In un momento in cui molti leader occidentali preferiscono il silenzio o si allineano, lui ha deciso di sfidare le scelte di Trump e ha negato l’uso delle basi militari spagnole.

Mentre quasi tutti i leader occidentali si sono allineati, o hanno taciuto, di fronte all’offensiva militare statunitense e israeliana contro l’Iran, un unico premier europeo ha scelto di alzare la voce e dire apertamente no: Pedro Sánchez, presidente del Governo spagnolo. Una posizione che gli è costata le minacce di un embargo commerciale totale da parte di Washington, ma che lui non ha intenzione di ritrattare. Per capire perché questa scelta non sorprenda chi conosce la sua storia politica, vale la pena ripercorrere il percorso di quest’uomo nato a Madrid il 29 febbraio 1972, una data insolita, che già da sola racconta qualcosa di fuori dall’ordinario. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Chi è Pedro Sánchez, il premier spagnolo che sfida Trump e ha negato l’uso delle basi militari: “No alla guerra”

Leggi anche: "No alla guerra": così la Spagna di Pedro Sanchez sfida Trump (che l'ha presa malissimo)

La Spagna ha negato agli Stati Uniti l’uso delle basi per l’Iran, Trump è neroLa Spagna ha negato agli Stati Uniti l’uso delle basi di Rota e Morón nell’offensiva contro l’Iran.

