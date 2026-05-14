Due leader si sono incontrati nella Grande Sala del Popolo di Pechino, in un incontro durato poco più di due ore. Durante l'incontro, sono stati affrontati diversi temi, tra cui la situazione a Taiwan, le tensioni in Iran e le opportunità per le aziende tecnologiche statunitensi. L'incontro si è svolto in un momento di tensione tra i due paesi, con attenzione internazionale rivolta alle possibili evoluzioni delle relazioni bilaterali.

Un faccia a faccia di due ore e un quarto nella Grande Sala del Popolo di Pechino per tracciare la rotta delle relazioni sino-americane in un momento geopolitico complesso. Il presidente cinese Xi Jinping ha accolto il leader degli Stati Uniti, Donald Trump, inaugurando un vertice bilaterale dominato dai dossier economici e dalle tensioni geopolitiche, su tutte lo stallo in Medio Oriente e lo status di Taiwan. La trappola di Tucidide L'incontro è iniziato con le foto di rito davanti alle bandiere nazionali, prima di spostarsi al tavolo dei negoziati dove i due leader erano affiancati dalle rispettive delegazioni. Xi Jinping ha aperto i colloqui definendo il 2026 un anno storico per aprire un nuovo capitolo bilaterale, ricordando che i legami economici tra le due potenze sono reciprocamente vantaggiosi.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Trump in Cina da Xi, cosa è successo? L'ombra della guerra su Taiwan, lo stallo in Iran e le porte aperte alle big-tech Usa

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Trump a Pechino da Xi: la tregua tra Cina e Usa passa da Taiwan, dazi e IranDonald Trump arriva a Pechino e Xi Jinping gli riserva un’accoglienza da grande potenza, con la cerimonia nella Grande Sala del Popolo, gli inni, i...

Xi accoglie Trump: "Cina e Usa siano partner per superare ogni rischio". Ma avverte su Taiwan: "Potremmo entrare in guerra se gestita male"Com'è andato l'attesissimo summit tra Donald Trump e Xi Jinping? "È stato meraviglioso! Ci sono state molte cose positive", ha gridato Elon Musk ai...

Temi più discussi: Trump in Cina, l'entusiasmo da pre-partenza: Non vedo l'ora di essere lì, Xi rispettato da tutti; Usa-Cina, Trump: Futuro straordinario insieme. Xi: Siamo partner, non rivali; Trump in Cina, da Elon Musk a Jensen Huang (Nvidia): i 17 compagni di viaggio del presidente Usa; Trump vola in Cina da Xi Jinping: cosa c'è in gioco.

Trump in Cina: un Re Mida al contrario. Di @claudiocerasa x.com

Usa-Cina, che cos’è la trappola di Tucidide evocata da Xi con TrumpNel faccia a faccia con Trump, il presidente cinese richiama la teoria resa celebre da Graham Allison: la rivalità tra una potenza emergente e una dominante può sfociare in guerra. Pechino chiede agli ... affaritaliani.it

Trump in Cina da Xi: «Usa-Cina siano partner, non rivali». Il presidente cinese: rischio guerra se Taiwan gestita maleTappeto rosso e trecento bambini in uniforme che sventolavano bandiere americane e cinesi hanno accolto Trump a Pechino, dove il capo della Casa Bianca è sbarcato con una delegazione di ... ilgazzettino.it