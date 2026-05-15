Nominato il nuovo ministro della Salute del Regno Unito dopo le dimissioni di Streeting

Da lettera43.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il nuovo ministro della Salute del Regno Unito è stato ufficialmente annunciato dopo le dimissioni del suo predecessore. La nomina è stata comunicata dall’ufficio del primo ministro britannico, che ha reso noto il cambio di incarico. James Murray assume così la guida del ministero sanitario, sostituendo Wes Streeting. La comunicazione ufficiale è arrivata in un breve comunicato diffuso nelle ultime ore.

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James Murray è il nuovo ministro della Salute del Regno Unito dopo le dimissioni di Wes Streeting. L’ha reso noto l’ufficio del premier britannico Keir Starmer. Deputato di Ealing North, è stato eletto per la prima volta nel 2019 e riconfermato nel 2024. È stato anche sottosegretario del Tesoro. Prima di essere eletto in Parlamento, è stato attivo a livello locale offrendo il proprio contributo in municipio e, in particolare, in ambito edilizia abitativa e costruzione di nuove case popolari. Secondo i media britannici, Streeting si è dimesso perché intende candidarsi alla guida del governo, in un contesto segnato dalle pressioni su Starmer perché lasci l’incarico dopo le sconfitta alle elezioni amministrative. 🔗 Leggi su Lettera43.it

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