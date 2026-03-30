Arval ha annunciato che, entro il 2025, la sua flotta di veicoli noleggiati a lungo termine ha raggiunto 1,9 milioni di unità a livello globale, con un incremento del 5,5% rispetto alla fine dell’anno precedente. La società continua a espandersi, confermando la crescita nel settore del noleggio a lungo termine.

ARVAL continua la sua crescita. Nel 2025, con una flotta finanziata che ha ora raggiunto un milione e novecento mila veicoli in tutto il mondo, ha segnato un aumento del 5,5%, rispetto alla fine di dicembre 2024. La flotta finanziata nel segmento Corporate ammonta, a fine dicembre 2025, a 1229772 veicoli (+3,1% rispetto alla fine di dicembre 2024). Il segmento Retail ha raggiunto 620.504 veicoli, per un aumento dell’11,4% rispetto alla fine di dicembre 2024, dimostrando il crescente interesse delle pmi e dei consumatori privati per il noleggio a lungo termine e il successo delle partnership sviluppate (la crescita del solo segmento dei clienti privati è del 13,7%). 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Noleggio lungo termine, . Arval accelera con 1,9 milioni di veicoli

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