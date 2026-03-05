Sindacati primo congresso della Uilfpl di Forlì | Michele Bertaccini eletto segretario

Giovedì mattina si è tenuto il primo congresso della Uilfpl di Forlì, durante il quale Michele Bertaccini è stato eletto segretario. Alla riunione hanno partecipato il segretario generale della Uil di Forlì, Enrico Imolesi, il segretario regionale della Uilfpl, Paolo Palmarini, e il segretario regionale Uilpa, Giorgio Franchini. L’evento ha visto la presenza di rappresentanti di diverse sigle sindacali.

Al termine dei lavori congressuali, i delegati hanno eletto all'unanimità come primo segretario della Uilfpl di Forlì Michele Bertaccini. "Ringrazio tutti di cuore per la fiducia - le prime parole di Bertaccini -. È un lavoro che arriva da anni di impegno e di grandi soddisfazioni in temini di adesioni e buoni nelle diverse Rsu.