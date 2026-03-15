Primo congresso regionale della Uil Fp Anas Abruzzo Cecala eletto segretario

Lo scorso 12 marzo si è tenuto il primo congresso regionale della Uil Fp Anas Abruzzo, un evento che ha visto la partecipazione dei lavoratori del comparto Anas della regione. Durante l'incontro sono stati discussi temi legati all'organizzazione e alle future iniziative, con l'elezione del nuovo segretario. La riunione ha rappresentato un momento di confronto tra i rappresentanti sindacali e i dipendenti.

Si è svolto lo scorso 12 marzo il primo congresso regionale della Uil Fp Anas Abruzzo, un momento di confronto e partecipazione per i lavoratori del comparto Anas della regione. Al termine dei lavori congressuali, i delegati hanno eletto Enrico Cecala come segretario regionale della e la segreteria composta da Maria Grazia Cipriani Alessandra Di Pompeo, Luca Sellecchia e Attilio Panzone. Il congresso, dal titolo “Per una strada inclusiva e vivibile”, ha rappresentato un’occasione di riflessione sulle sfide che riguardano il settore della viabilità e delle infrastrutture, con particolare attenzione al ruolo strategico dei lavoratori Anas nella gestione, manutenzione e sicurezza della rete stradale. 🔗 Leggi su Chietitoday.it Articoli correlati Alessandro Longo eletto segretario regionale della Uil Fp Anas SiciliaAl centro del Congresso svoltosi a Palermo, il ruolo dell’azienda nella transizione energetica e nella mobilità sostenibile Si è svolta a Palermo,... Nasce la UIL FP Frosinone: Maurizio Palombi eletto Segretario Generale al primo congresso provincialeUnificazione storica tra UIL PA e UIL FPL: nuova categoria per rafforzare la rappresentanza dei lavoratori pubblici e affrontare le sfide del settore...