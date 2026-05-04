A Pastorano, le famiglie di via Casa Scuoppo hanno segnalato un accumulo di rifiuti e problemi di illuminazione che durano da tempo. La mancanza di luce e la presenza di rifiuti abbandonati stanno causando disagio tra i residenti, che hanno deciso di organizzare una protesta per chiedere interventi immediati. Le autorità sono state coinvolte e si attende un intervento per risolvere le criticità segnalate.

? Cosa scoprirai Quali rischi sanitari corrono le famiglie di via casa Scuoppo?. Come intendono intervenire i candidati per risolvere il buio e i rifiuti?. Chi sono i responsabili dell'abbandono dei materiali in zona Pastorano?. Quali misure concrete serviranno a restituire sicurezza ai residenti?.? In Breve Candidati Auriemma e Quaranta di Noi Moderati partecipano al sopralluogo a via casa Scuoppo.. Piano Marenghi prevede bonifica straordinaria, controlli sanzionatori e ripristino illuminazione pubblica.. Residenti e comitato di quartiere denunciano rischi sanitari e mancanza di sicurezza stradale.. Proposte politiche mirano a superare l'isolamento amministrativo della zona collinare di Pastorano.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Salerno, degrado a Pastorano: tra rifiuti e buio la protesta dei residenti

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