Nocera Domani l' incontro tra partiti lanciato dal sindaco De Maio

È stato annunciato un incontro politico che coinvolgerà i rappresentanti dei partiti e delle forze politiche della zona. L'appuntamento, promosso dal sindaco, è dedicato a discutere del futuro della città e si svolgerà inizialmente in forma riservata. Successivamente, è previsto che l'iniziativa sia aperta anche ai cittadini interessati a partecipare e ascoltare le proposte dei diversi schieramenti politici. La data e i dettagli dell'incontro non sono ancora stati comunicati pubblicamente.

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