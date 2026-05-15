Nocera Domani l' incontro tra partiti lanciato dal sindaco De Maio
È stato annunciato un incontro politico che coinvolgerà i rappresentanti dei partiti e delle forze politiche della zona. L'appuntamento, promosso dal sindaco, è dedicato a discutere del futuro della città e si svolgerà inizialmente in forma riservata. Successivamente, è previsto che l'iniziativa sia aperta anche ai cittadini interessati a partecipare e ascoltare le proposte dei diversi schieramenti politici. La data e i dettagli dell'incontro non sono ancora stati comunicati pubblicamente.
Un incontro politico per la Nocera di domani. Per ora riservato ai partiti e alle forze politiche, poi anche ai cittadini. Lo ha annunciato il sindaco di Nocera Inferiore, Paolo De Maio.La nota"Abbiamo scelto di cominciare da subito a ragionare insieme di priorità, idee e programmi. Un confronto. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
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