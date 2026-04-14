Curiosità a Nocera Superiore Teorema Mediterraneo è il marchio lanciato dall’imprenditrice Rossella Spatola

A Nocera Superiore, un’azienda ha lanciato il marchio Teorema Mediterraneo, creato dall’imprenditrice Rossella Spatola. L’azienda produce miscele di verdure e ortaggi disidratati, insieme a spezie ed erbe aromatiche. I clienti possono utilizzare i prodotti per preparare condimenti personalizzati, adattandoli ai propri gusti e rendendo ogni piatto unico. La produzione si concentra sulla creazione di miscele che favoriscono la personalizzazione dei sapori in cucina.

L’azienda di Nocera Superiore che produce miscele a base di verdure e ortaggi disidratati, spezie ed erbe aromatiche, consente ai propri clienti di crearsi il proprio condimento preferito, per rendere ogni piatto speciale e davvero “personalizzato”. Teorema Mediterraneo è il marchio creato.🔗 Leggi su Salernotoday.it Leggi anche: Nocera Superiore, il programma del Carnevale 2026 Nocera Superiore, si inaugura il "Parco Rotary Playground"Un nuovo spazio dedicato ai bambini, pensato per l’inclusione, il gioco e la socialità, dove famiglie e comunità potranno ritrovarsi.