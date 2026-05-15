A Niscemi, tre persone sono state arrestate in relazione a una rapina e un’aggressione avvenute dopo un episodio di spaccio di droga, per un valore di circa 60 euro. Secondo le indagini, i sospettati hanno organizzato un appuntamento falso per attirare la vittima e rapinarla. La polizia ha recuperato l’auto rubata grazie alle prove raccolte durante le indagini, che hanno portato all’identificazione dei responsabili. Le autorità continuano a indagare sui dettagli dell’accaduto.

? Punti chiave Come hanno attirato la vittima in trappola con un falso appuntamento?. Quali prove hanno permesso alla polizia di ritrovare l'auto rubata?. Perché il giudice ha disposto subito i domiciliari per i tre uomini?. Come sono riusciti gli investigatori a identificare i tre pregiudicati?.? In Breve Debito di 60 euro per acquisto di cocaina avvenuto lo scorso luglio.. Aggressione e furto auto pianificati tramite chiamata telefonica verso un bar locale.. Investigazioni del Commissariato di Niscemi tramite analisi videosorveglianza e recupero veicolo.. Gip del Tribunale di Gela dispone arresti domiciliari per tre pregiudicati.. La Polizia di Stato ha arrestato tre pregiudicati di Niscemi in seguito a un’ordinanza di custodia cautelare del gip del Tribunale di Gela, legata a una rapina aggravata avvenuta lo scorso luglio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Niscemi, tre arresti per la rapina e l’aggressione per 60 euro di droga

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