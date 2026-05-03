A Pordenone sono stati arrestati tre uomini coinvolti in una rapina e nel sequestro di un minore legato al traffico di droga. Secondo le ricostruzioni, i sospetti hanno avvicinato il ragazzo in via del Bersagliere e lo hanno fatto salire su un'auto. All’interno del veicolo, si sarebbe verificato un episodio di sequestro, mentre i dettagli sulle modalità sono ancora oggetto di indagini.

? Cosa scoprirai Come hanno fatto i criminali a attirare il ragazzo in via del Bersagliere?. Cosa è successo esattamente dentro l'auto durante il sequestro del minore?. Come ha fatto il padre a individuare il luogo del riscatto?. Quali prove hanno permesso alla Squadra Mobile di identificare i tre arrestati?.? In Breve Lite per 400 euro di cocaina tra via del Bersagliere e centro città.. Aggredito diciassettenne e riscatto di 500 euro versati dal padre alle ore 4:00.. Indagini Squadra Mobile con immagini telecamere zona tribunale identificano tre maggiorenni.. Accuse di sequestro e lesioni per i tre arrestati V.A., A.Z. e D.E.. Tre arresti e un minore ai domiciliari a Pordenone dopo che un sequestro di persona con riscatto è avvenuto tra il 20 e il 21 marzo in via del Bersagliere.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pordenone, tre arresti: rapina e sequestro di un minore per droga

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