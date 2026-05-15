Dopo giorni di tensione tra Cina e Stati Uniti, la visita dell'ex presidente a Pechino ha portato a un'apparente svolta. Fino a poco tempo fa, le due nazioni erano viste come vicine a un confronto militare, ma ora sembrano aver ridimensionato le ostilità. Le dichiarazioni ufficiali indicano una volontà di dialogo e collaborazione, lasciando alle spalle momenti di crisi e rafforzando i contatti diplomatici. La situazione si è evoluta rapidamente, creando una nuova atmosfera tra le due potenze.

Fino a ieri Cina e Usa sembravano sull’orlo della guerra. Adesso, dopo la visita di Trump a Pechino, sembra tutto rose e fiori. Ma allora Iran, Taiwan, Nord Corea, è tutto finito? Tino Monti via email Gentile lettore, niente è finito. La rivalità strategica tra Usa e Cina proseguirà, ma per ora niente guerra, solo affari. Non a caso da anni Xi Jinping cita la “Trappola di Tucidite”, titolo d’un libro di Graham Allison che studia le guerre tra potenze dominanti e potenze emergenti. Tucidite narrò la guerra del Peloponneso, in cui Sparta, prima potenza del mondo ellenico, attaccò l’emergente Atene. La guerra durò 27 anni ed entrambe ne uscirono a pezzi. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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