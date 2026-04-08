Lavatrici solo nel weekend niente ricariche del cellulare docce brevi e voli più cari | così la guerra impone l’austerity

Dopo cinque settimane di conflitto in Iran, le restrizioni quotidiane si fanno sentire. Le famiglie limitano l’uso delle lavatrici ai fine settimana, evitano di ricaricare i cellulari e preferiscono docce brevi. Nel frattempo, i voli sono diventati più costosi, riflettendo le difficoltà economiche generate dal blocco. Queste misure di austerità sono diventate una routine per molti, influenzando le attività di tutti i giorni.

Il conflitto in Iran ha ormai raggiunto la sua quinta settimana e le conseguenze del blocco dello stretto di Hormuz – da cui transita un quinto di tutto il petrolio globale – stanno coinvolgendo i consumatori e le imprese di tutto il mondo, non solo alzando il prezzo del carburante, ma cambiando drasticamente le abitudini di milioni di persone. Secondo un’analisi del New York Times, le interruzioni nella regione hanno causato ritardi nelle spedizioni di farmaci, forniture mediche, semiconduttori e batterie e l’aumento dei prezzi di petrolio e gas sta rallentando la navigazione, l’aviazione, l’agricoltura e il settore manifatturiero. La crisi alimentare: dai ristoranti indiani ai fertilizzanti. 🔗 Leggi su Open.online

Iran, con la guerra voli sempre più cari: quanto costa davvero viaggiare nel 2026Sarà un’estate calda per chi intende prendere un aereo e andare in vacanza lontano.

Voli più cari del 30% con la guerra. Singapore-Milano da 254 a 1.876 euro in un giornoIl conflitto tra Stati Uniti e Iran, con la chiusura dello spazio aereo mediorientale e dello Stretto di Hormuz, ha innescato un’impennata senza...